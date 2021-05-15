شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الاندية الالمانية تتراجع بسبب جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت تقديرات كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني، إلى تراجع ملحوظ في إيرادات الأندية الاحترافية بسبب جائحة كورونا.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي الألمانية "دويتشلاند"، قال زايفرت، السبت، إنه من المتوقع أن تسجل إيرادات الأندية تراجعاً بمقدار يقرب من الربع، مقارنة بآخر موسم قبل الجائحة.

وأوضح زايفرت، أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يتمثل في غياب إيرادات التذاكر "التي كانت تمثل في السابق ما يتراوح بين 13 إلى 15 في المئة في المتوسط من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى ذلك فإن سوق الانتقالات أُصِيْب بالشلل إلى حد كبير".



ورغم أن الرابطة نالت الكثير من الثناء على خططها للنظافة الصحية الرامية إلى عودة نشاط كرة القدم خلال الأزمة، قال زايفرت إنه لا يشعر بتحقيق الفوز، وأضاف: "سنظل مشغولين لفترة طويلة ببعض العوامل على الصعيد الاقتصادي والكثير من الناس على الصعيد النفسي".



وأعرب زايفرت في الوقت نفسه، عن شعوره بالفخر لأن خطة الرابطة كانت نموذجاً يحتذى بالنسبة لبعض البطولات الأخرى: "بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس ومسابقة فورمولا 1 والرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه) والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (إن إف إل)، كل هذه البطولات توجهت بحسب وجهة الألمان".