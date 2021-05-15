شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يعادل رقم مولر بـ40 هدفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في الوقت الذي تعادل فيه فريقه بايرن ميونخ مع مضيفه فرايبورج 2-2، السبت في المرحلة قبل الأخيرة من البوندسليجا.

وفي مباريات أخرى فاز شالكه على ضيفه انتراخت فرانكفورت 4-3وشتوتجارت على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2-1 واوجسبورج على ضيفه فيردر بريمن 2 -0 وتعادل ارمينيا بيلفيلد مع هوفنهايم 1-1وباير ليفركوزن مع يونيون برلين 1-1 وهيرتا برلين مع كولن سلبياً.

وتوج بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا قبل فترة لكن المواجهة أمام فرايبورج شهدت احتفال الفريق بالإنجاز الشخصي لليفاندوفسكي الذي رفع رصيد من الأهداف هذا الموسم إلى 40 هدفا ليعادل رقم الأسطورة جيرد مولر الذي حققه في موسم 1971-1972.

وكشف ليفاندوفسكي(32 عاماً) الذي سجل هدفاً في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، عن قميص مطبوع عليه صورة لمولر ومكتوب عليها "مولر للأبد" كما حصل على ممر شرفي من زملائه بالفريق والجهاز الفني لتحقيقه هذا الرقم القياسي.

وحقق مولر الرقم القياسي المسجل في موسم 1971- 1972 ولعدة عقود بدا أنه رقم غير قابل للتحطيم.

ولكن، وبعد أن سجل 34 هدفا في الموسم الماضي، عادل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي رغم غيابه بسبب الإصابة والراحة عن خمس مباريات من أصل 33 مباراة لعبها فريقه هذا الموسم.

وتقدم ليفاندوفسكي بهدف لبايرن في الدقيقة 26 وبعد ثلاث دقائق فقط أدرك مانويل جولد التعادل لفرايبورج.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 53 ثم رد كريستيان جونتر بهدف التعادل لفرايبورج في الدقيقة 83.

ورفع بايرن رصيده إلى 75 نقطة مقابل 45 نقطة لفرايبورج في المركز العاشر.