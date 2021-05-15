شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يتأهل لدوري الأبطال بالفوز على جنوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل أتلانتا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بفوزه 4-3 على مضيفه جنوى ليحافظ على المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت.

ويملك فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني 78 نقطة متقدماً بست نقاط على يوفنتوس خامس الترتيب والذي يملك مباراتين. وضمن أتلانتا إنهاء الموسم أمام يوفنتوس بفضل المواجهات المباشرة.

وهز دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي وروبن جوزنز الشباك في الشوط الأول ليتقدم أتلانتا 3-صفر على جنوى صاحب المركز 14 والذي ضمن البقاء.

وتحسن أداء جنوى في الشوط الثاني وأحرز هدفين عبر إلدور شومورودوف وجوران بانديف من ركلة جزاء لكن فيما بينهما أضاف ماريو باشاليتش الهدف الرابع لأتلانتا.

ولم يكن هدف شومورودوف الثاني في المباراة كافيا لعودة جنوى وضمن سبيتسيا البقاء في الدوري بفوزه الكبير 4-1 على تورينو المتعثر. ويحتل سبيتسيا الوافد هذا الموسم المركز 15 برصيد 38 نقطة متقدما بسبع نقاط على بنيفنتو صاحب المركز 18.

وما زال تورينو في موقف خطر بعد أسبوع كارثي عقب خسارته 7-صفر أمام ميلان يوم الأربعاء. ويملك تورينو 35 نقطة لكنه يملك مباراتين أولهما في ملعب لاتسيو الثلاثاء المقبل.

ولدى بنيفنتو فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة لو انتصر الأحد على ضيفه كروتوني الذي تأكد هبوطه قبل مواجهة ربما تكون حاسمة أمام تورينو في الجولة الأخيرة.