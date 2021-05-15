شكرا لقرائتكم خبر عن رينجرز يتوج باللقب وينهي الموسم دون خسارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق رينجرز فوزاً كبيراً على ضيفه أبردين 4-صفر السبت، وتوّج رسمياً بلقب الدوري الاسكتلندي في كرة القدم دون خسارة في 38 مرحلة هذا الموسم.

وأنهى رينجرز الذي يشرف على تدريبه النجم السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا ستيفن جيرارد في أول تجربة تدريبية له، الموسم في الصدارة برصيد 102 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام غريمه التقليدي سلتيك حيث حرمه من اللقب العاشر تواليا.

وبكر رينجرز بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل جو لويس بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل كيمار روف ثنائية في الدقيقتين 34 و60، ثم يختم المهاجم السابق لنادي توتنهام جيرماين ديفو المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 88.

ورفع قائد رينجرز جيمس تافرنيير كأس البطولة عقب الصافرة النهائية، فيما قام الآلاف من المشجعين بإطلاق المفرقعات النارية أمام الملعب الخالي للاحتفال باللقب، وأضاؤوا سماء جلاسكو بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق.