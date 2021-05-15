شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو إنتر ميلان يرفضون تخفيض رواتبهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

رفض لاعبو إنتر ميلان، تخفيض رواتبهم خلال الفترة الحالية، وكان ستيفن تشانغ رئيس النادي طلب من اللاعبين والموظفين التنازل عن رواتب شهرين لمساعدة النادي خلال هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، لكن الرد جاء صادماً، لم يقبل أي من اللاعبين أو الموظفين تخفيض راتبه.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية، عن أن اللاعبين وكذلك الجهاز الفني والموظفين، منزعجين جداً من هذا الطلب، خاصة أن الفريق قدم موسماً مميزاً بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، ونجح في التتويج بالدوري الإيطالي بشكل رسمي قبل أسابيع من نهاية المنافسة برصيد 88 نقطة.

ورأت «ديلي ميل» البريطانية، أن هذا السلوك قد يدفع بعض نجوم الفريق بالمغادرة، خاصة أن أعين الأندية الأوربية ظلت تراقب بعض اللاعبين وترغب في ضمهم في فترة التسجيلات، على غرار البلجيكي روميلو لوكاكو الذي ربطته تقارير بالانتقال إلى برشلونة الإسباني وكذلك تشيلسي، بينما ما زال الحديث عن انتقال الأرجنتيني لأوتارو مارتنيز، إلى برشلونة يشغل الصحافة الإيطالية.

من جانبه قال جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان إنه يجب على بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خفض الرواتب لو أراد الحفاظ على موقفه المالي في مواجهة الأزمة الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: «جائحة كورونا أثرت كثيراً في مداخيل الأندية، الآن الهدف الأساسي هو خفض النفقات ومن ثم الرواتب أيضاً وهو الأمر الذي له تأثير كبير وبعد ذلك يجب علينا استغلال الموارد المتاحة بأفضل وسيلة ممكنة».

وفي وقت سابق من مايو الجاري، قال ماروتا إن شركة سونينغ المالكة لإنتر، تبحث عن شريك لضخ الأموال في النادي. وأوضح ماروتا أن النادي لن ينفق أموالاً طائلة في سوق الانتقالات في الصيف.