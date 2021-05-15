شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: تعاهدنا على نسيان خسارة الدورى الأليمة والفوز على أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله السعيد قائد فريق نادى بيراميدز أن مواجهة أنيمبا النيجيرى لن تكون سهلة على الإطلاق، وكل فريق لديه طموح التأهل للدور نصف النهائى ومواصلة مشوار البطولة حتى النهاية، مشددا على أنها ستكون مواجهة قوية فى ظل قوة الفريقين وطموحهما للفوز باللقب.

وأضاف قائد بيراميدز، فى المؤتمر الصحفى لمباراة أنيمبا المحدد لها السادسة مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، أن مباريات ربع النهائى مختلفة تماما عن لقاءات دور المجموعات، ولابد من أن يكون التركيز كبيرا فى مباراتى الذهاب والإياب والفريق لابد وأن يحقق نتيجة جيدة فى القاهرة ليعمل على تسهيل مهمته فى مواجهة الإياب بنيجيريا.

وأشار عبد الله السعيد إلى أن اللاعبين تعاهدوا على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة والخسارة المحزنة فى الدورى أمام سيراميكا 2 / 4، ولابد من التركيز على مواجهتى أنيمبا وتحقيق الفوز ومواصلة مشوار البطولة لأن بيراميدز فريق كبير وعليه أن يحقق لقب البطولة التى يضعها هدفا رئيسيا له ومن الطبيعى أن يتعامل اللاعبون مع اللقاء على أنه نهائى ولا بديل عن تحقيق الانتصار ومواصلة المسيرة القارية.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدورى المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيرى فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع انيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، و التعادل فى مباراة واحدة.