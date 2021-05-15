شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثية أسوان.. الإسماعيلى يحقق 5 انتصارات متتالية فى 15 موسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى أمس على أسوان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـــ22 بمسابقة الدورى ويعد هذا الانتصار هو الخامس على التوالى.

وحقق الفريق خمس انتصارات على التوالى فى 15 موسما من قبل وهى:

– موسم 62 / 63 .. 5 انتصاراتالأول :• 21 ديسمبر 62 فاز على الترسانة 4 / صفر بالإسماعيلية.• 30 ديسمبر 62 فاز على الترام 1 / صفر بالإسكندرية.• 4 يناير 63 فاز على بنى سويف 2 / 1 بالإسماعيلية.• 11 يناير 63 فاز على الطيران 3 / صفر بالقاهرة.• 18 يناير 63 فاز على المصرى 2 / صفر بالإسماعيلية.الثانى :• 8 فبراير 63 فاز على غزل المحلة 1 / صفر بالإسماعيلية• 3 مارس 63 فاز على السويس 4 / صفر بالسويس• 8 مارس 63 فاز على الزمالك 3 / 1 بالإسماعيلية• 15 مارس 63 فاز على المنصورة 3 / صفر بالمنصورة• 24 مارس 63 فاز على دمنهور 4 / صفر بالإسماعيلية – موسم 66 / 67 .. 5 إنتصارات• 2 ديسمبر 66 فاز على السويس 1 / صفر بالإسماعيلية.• 18 ديسمبر 66 فاز على السكة الحديد 2 / 1 بالقاهرة.• 25 ديسمبر 66 فاز على المصرى 1 / صفر ببورسعيد.• 13 يناير 67 فاز على غزل المحلة 2 / 1 بالإسماعيلية.• 29 يناير 67 فاز على الزمالك 2 / 1 بالقاهرة. – موسم 75 / 76 .. 5 إنتصارات• 31 أكتوبر 75 فاز على الشرقية 3 / صفر بالإسماعيلية• 7 نوفمبر 75 فاز على المصرى 3 / 1 بالإسماعيلية• 16 نوفمبر 75 فاز على مصنع 36 حربى 1 / صفر بالقاهرة• 21 نوفمبر 75 فاز على كفر الشيخ 2 / صفر بالإسماعيلية• 28 نوفمبر 75 فاز على المنيا 3 / صفر بالمنيا – موسم 90 / 91 .. 5 إنتصارات ” مرتين منهم أفضل البدايات ”• 24 أغسطس 90 فاز على بورفؤاد 4 / صفر بالإسماعيلية• 7 سبتمبر 90 فاز على الترسانة 1 / صفر بالقاهرة• 15 سبتمبر 90 فاز على الأوليمبى 3 / صفر بالإسماعيلية• 24 سبتمبر 90 فاز على السكة الحديد 1 / صفر بالقاهرة• 30 سبتمبر 90 فاز على المنصورة 3 / صفر بالإسماعيليةالثانى• 10 مايو 91 فاز على غزل المحلة 2 / 1 بالمحلة• 17 مايو 91 فاز على جمهورية شبين 3 / صفر بالإسماعيلية• 24 مايو 91 فاز على الاتحاد 1 / صفر بالإسماعيلية• 1 يونيه 91 فاز على المقاولون العرب 3 / صفر بالجبل الأخضر• 26 يونيه 91 فاز على المنيا 2 / صفر بالإسماعيلية. من نهاية موسم 92 / 93 حتى بداية موسم 93 / 94يوم 29 مايو 93 فاز على غزل المحلة 2 / 1 بالإسماعيلية ( أيمن الجمل 2 )يوم 4 يونيه 93 فاز على المنيا 1 / صفر بالمنيا ( بشير عبد الصمد )يوم 11 يونيه 93 فاز على المصرى 1 / صفر بالإسماعيلية ( عماد سليمان )يوم 3 سبتمبر 93 فاز على المريخ 1 / صفر بالإسماعيلية ( محمد صلاح أبو جريشة )يوم 10 سبتمبر 93 فاز على جمهورية شبين 3 / صفر بشبين ( أيمن الجمل وبشير عبد الصمد ومحمد فكرى الصغير ). – موسم 93 / 94 .. 5 إنتصارات• 29 أبريل 94 فاز على الترسانة 2 / 1 بالإسماعيلية• 12 مايو 94 فاز على المصرى 2 / صفر ببورسعيد• 22 مايو 94 فاز على القناه 1 / صفر بالإسماعيلية• 29 مايو 94 فاز على المنصورة 2 / صفر بالمنصورة• 4 يونيه 94 فاز على غزل المحلة 1 / صفر بالإسماعيلية – موسم 95 / 96 .. 5 إنتصارات• 21 أكتوبر 95 فاز على جمهورية شبين 1 / صفر بالإسماعيلية• 2 نوفمبر 95 فاز على المقاولون العرب 3 / 1 بالإسماعيلية• 6 نوفمبر 95 فاز على الاتحاد 2 / صفر بالإسكندرية• 10 نوفمبر 95 فاز على دمياط 5 / صفر بالإسماعيلية• 14 نوفمبر 95 فاز على الألمونيوم 3 / 1 بنجع حمادى – موسم 99 / 2000.. 5 إنتصارات• 28 أبريل 2000 فاز على مزارع دينا 4 / صفر بالإسماعيلية• 2 مايو 2000 فاز على القناه 3 / 1 ملعب القناه• 10 مايو 2000 فاز على الألمونيوم 2 / صفر بالإسماعيلية• 14 مايو 2000 فاز على المنصورة 2 / 1 بالمنصورة• 18 مايو 2000 فاز على الشرقية 3 / 1 بالإسماعيلية – موسم 2001 / 2002 .. 5 إنتصارات ” مرتين ”• 14 أكتوبر 2001 فاز على المنصورة 2 / صفر بالمنصورة• 19 أكتوبر 2001 فاز على غزل المحلة 1 / صفر بالمحلة• 26 أكتوبر 2001 فاز على سوهاج 5 / صفر بالإسماعيلية• 2 نوفمبر 2001 فاز على المقاولون العرب 2 / صفر بالجبل الأخضر• 19 نوفمبر 2001 فاز على غزل السويس 4 / صفر بالإسماعيليةالثانى• 16 مارس 2002 فاز على جولدى 1 / صفر بالإسماعيلية• 30 مارس 2002 فاز على الزمالك 4 / 3 بالقاهرة• 3 أبريل 2002 فاز على المنصورة 3 / صفر بالإسماعيلية• 7 أبريل 2002 فاز على غزل المحلة 1 / صفر بالإسماعيلية• 20 أبريل 2002 فاز على سوهاج 1 / صفر بسوهاج – موسم 2006 / 2007 .. 5 إنتصارات• 30 أبريل 2007 فاز على بترول أسيوط 4 / صفر بالإسماعيلية• 10 مايو 2007 فاز على أسمنت السويس 3 / 1 بالسويس• 17 مايو 2007 فاز على حرس الحدود 4 / 2 بالإسماعيلية• 21 مايو 2007 فاز على الاتحاد 2 / 1 بالإسكندرية• 25 مايو 2007 فاز على الأهلى 1 / صفر بالإسماعيلية – موسم 2008 / 2009 .. 5 إنتصارات• 8 أبريل 2009 فاز على غزل المحلة 2 / صفر ملعب القناه• 13 أبريل 2009 فاز على المقاولون العرب 5 / 1 ملعب القناه• 18 أبريل 2009 فاز على الاتحاد 2 / 1 بالإسكندرية• 28 أبريل 2009 فاز على الزمالك 3 / 1 ملعب القناه• 11 مايو 2009 فاز على المصرية للإتصالات 1 / صفر بالقاهرة – موسم 2020 / 2021 .. 5 إنتصاراتيوم 7 أبريل 2021 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ” شكرى نجيب ولاعب المصرى فى مرماه ”يوم 1 مايو 2021 فاز على الإنتاج الحربى 2 / صفر بالقاهرة ” شكرى نجيب وآرى بابل ”يوم 5 مايو 2021 فاز على الجونة 3 / 2 بالإسماعيلية ” فخر الدين بن يوسف 2 ومحمد صادق ”يوم 10 مايو 2021 فاز على البنك الأهلى 2 / صفر بالقاهرة ” فخر الدين بن يوسف وآرى بابل ”يوم 14 مايو 2021 فاز على أسوان 3 / 2 بالإسماعيلية ” شكرى نجيب 2 وحسين السيد ”

وفى سياق آخر ، حقق الدراويش الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين 35 مرة فى جميع البطولات و32 مرة بمسابقة الدورى العام.

هذا الانتصار بنفس النتيجة هو الثانى على أسوان:

-يوم 22 يونيه 2017 .. 3 / 2 بأسوان ( ديجو كالديرون وإبراهيم حسن وحسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

-يوم 14 مايو 2021 .. 3 / 2 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب 2 وحسين السيد