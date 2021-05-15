شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: عالجت اللاعبين نفسيًا قبل مواجهة أنيمبا وهدفنا تحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، أنه يطمح لتحقيق نتيجة جيدة أمام أنيمبا النيجيرى فى مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، حتى يكون جاهزا لمواجهة الإياب المحدد لها 23 مايو الجارى فى نيجيريا.

وأضاف المدير الفنى فى المؤتمر الصحفى للمباراة، أنه ينظر لمواجهة الفريق النيجيرى على أنها مباراة من 180 دقيقة ستكون هناك 90 دقيقة منها بملعب الدفاع الجوى، والباقى فى نيجيريا، ويطمح أن يحقق نتيجة قوية فى القاهرة تكون عونا للفريق لمواصلة مشوار البطولة القارية التى يهدف بيراميدز للفوز بلقبها بعدما وصل للنهائى فى النسخة الماضية.

وأكد المدرب أنه حرص على تجهيز لاعبيه وإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التى مر بها الفريق، خاصة بعد الخسارة المؤلمة الأخيرة فى الدورى والتى كانت أسوأ شيء حدث هذا الموسم، مشيرا إلى أن الفريق لابد أن يخرج ويركز فى الفترة المقبلة الصعبة والتى لا تقبل أى نتيجة سلبية أخرى مجددا ومع قوة المواجهات لابديل عن الفوز.

المدير الفنى أشار إلى أنه شاهد مباريات لفريق أنيمبا وهو يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين ويمتلك هجوما عنيفا ولكن لديه بعض الأخطاء الدفاعية سيعمل على استغلالها فى المباراة وهو فريق قوى قدم مواجهات مميزة وآخر مبارياته فى دور المجموعات نجح من خلالها فى اعتلاء قمة المجموعة، متمنيا أن يكون الفريق فى قمة تركيزه ويحقق انتصارا جيدا.

أروابارينا برر التعديلات فى التشكيل فى الفترة الأخيرة بسبب الإيقافات والإصابات ومع توالى اللقاءات تكون هناك غيابات وبالتالى لابد من تدوير اللاعبين والتركيز على جميع العناصر وتحضير كل قوام الفريق للمشاركة فى أى وقت.