شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام لمواجهة صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلي إلى ملعب السلام، منذ قليل، استعداداً لخوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول لأرض الملعب وقبل بدء عملية الإحماء والاستعداد لخوض المباراة.

ويدخل الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أهم المحطات الصعبة فى مشوار حصد النجم الأفريقية العاشرة، عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.

وضم موسيمانى 25 لاعباً لقائمة الأهلى أمام صن داونز الليلة، وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى وأحمد نبيل كوكا.