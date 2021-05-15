شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أتوبيس صن داونز إلى استاد السلام لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى استاد السلام لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مواجهة صن داونز الليلة بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.