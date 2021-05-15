شكرا لقرائتكم خبر عن أنيمبا يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق أنيمبا النيجيري تدريباته اليوم على ملعب الدفاع الجوي الرئيسي استعدادًا لمواجهة بيراميدز في لقاء ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل أنيمبا ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور ربع النهائي على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 مايو بمدينة أبا في نيجيريا.

وجاء المران لمدة ساعة واحدة اشتمل على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية والخططية وتقسيمة في منتصف الملعب للمجموعة التي ستخوض اللقاء.

من جانبه قال فاتي أوستو المدير الفني لفريق أنيمبا النيجيري، إن فريقه سيواجه بيراميدز باحترام كبير وبالقدر الذي يستحقه الفريق، موضحًا أنه يعلم جيدًا مدى القدرات الفنية التي يمتلكها بيراميدز والذي يضم مجموعة متميزة من النجوم في مختلف المراكز وأغلبها من الدوليين أصحاب الخبرات، بجانب كونه فريق وصل للنهائي في النسخة الماضية ويجب التعامل معه باحترام كامل. أضاف المدرب أن المباراة ستكون غاية في القوة وفريقه وصل إلى القاهرة من أجل تحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب المحدد لها يوم 23 من شهر مايو الجاري مشددًا على أنه يعطي كل الاحترام لبيراميدز وسيعمل على تحقيق النتيجة المطلوبة منه لتسهل من مهمة التأهل لنصف النهائي. شدد المدير الفني على أن فريقه يمتلك خبرات هائلة للغاية وكونه أحد أهم الأندية في نيجيريا حيث حقق لقب دوري الأبطال مرتين وكان أول فريق نيجيري يحقق اللقب وابتعد بالفعل عن منصات التتويج لفترة ولكنه سيعمل على العودة القوية من خلال المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية في النسخة الحالية.



انيمبا النيجيرى



تدريب انيمبا