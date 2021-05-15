شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم مواجهة سيراميكا وسموحة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب السويس.

وأحرز رجب نبيل مدافع فريق سموحة في الدقيقة 13 هدف التقدم لفريق عندما استغل ضربة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن ليقابلها رجب نبيل برأسه قوية في شباك عامر عامر بينما جاء هدف التعادل عن طريق أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا في الدقيقة 40 عقب الانفراد بالحارس الهانى سليمان.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى : في حراسة المرمى .. الهانى سليمان

في خط الدفاع .. شريف رضا ، رجب نبيل ، محمود البدرى ، أطهر الطاهر

في خط الوسط .. محمد نادى ، محمود عبد الحليم ، محمد كناريا

في الهجوم .. أحمد عبد القادر ، مصطفى فتحى ، عبد الكريم الوادى

بينما جاء تشكيل سيراميكا بقيادة ضياء السيد كالتالى :

في حراسة المرمى .. عامر عامر

في خط الدفاع .. رجب بكار ، خالد صبحى ، عبدالله محمود ، أحمد محسن

في خط الوسط .. محمد تونى ، صالح جمعة ، كوامى بونسو ، ميدو جابر

في الهجوم .. شريف دابو ، أحمد ياسر ريان