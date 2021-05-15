شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ تفوق الأهلى على أندية جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير العاشقة للقلعة الحمراء لقاء الأهلى المحدد له التاسعة مساء اليوم، السبت أمام صن داونز الجنوب أفريقى باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسط السعى إلى إسقاط الفريق الجنوب أفريقى على أرض المحروسة .

وتاريخ مواجهات الأهلى أمام أندية جنوب أفريقيا يشهد تفوقا ملحوظا للمارد الأحمر، يرصده الخليج 365 كالتالى :

واجه الأهلى فرق جنوب أفريقيا فى 23 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، حيث استطاع الأحمر تحقيق الفوز فى 11 مباراة وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات.

بينما حققت فرق جنوب أفريقيا الفوز فى 6 مباريات.

فيما واجه الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز فى سبع مواجهات وأورلاندو بيراتس فى 6 مواجهات وأياكس كيب تاون فى مواجهتان وبلاتينيوم ستارز مثلهما وأيضًا مباراتين مع سوبر سبورت والتقي بيديفست في مواجهتين وكايزر تشيفز فى مواجهة واحدة .

نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، لاسيما أن خالد بيبو مهاجم الأهلى الأسبق الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

أما على صعيد مواجهات المارد الأحمر مع صن داونز، التقيا الفريقان فى 8 مباريات حقق خلالها الأهلى الفوز في 4 مباريات بينما جاء التعادل في ثلاث مواجهات وفاز صن داونز بلقاء وحيد .

سجل لاعبو الأهلي في شباك صن داونز 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.