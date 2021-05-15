شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أنيمبا النيجيرى: راقبنا بيراميدز فى الدورى وحددنا عناصر القوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أوستن أولدابو، لاعب فريق أنيمبا النيجيري، إن مباراة بيراميدز مهمة للغاية وفريقه يأمل في تحقيق نتيجة جيدة تمكنه من تأكيد التأهل في مباراة الإياب بنيجيريا والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل أنيمبا النيجيرى ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

أوضح لاعب أنيمبا في المؤتمر الصحفي أن فريقه شاهد العديد من المباريات لبيراميدز محليًا وقاريًا وتعرف على نجومه عن قرب ويعلم جيدًا امتلاكه لمجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز والمباراة أمامه ستكون غاية في القوة والإثارة ولن تكون سهلة على الإطلاق للفريقين خاصة وأنهما يمتلكان الدوافع للفوز ومواصلة مشوار البطولة.

اللاعب أكد أن فريقه حقق نتيجة طيبة للغاية في نهاية مشوار دور المجموعات ونجح في الظفر بصدارة المجموعة وبالتالي يأمل أن يواصل مسيرته وأن يعود لنيجيريا بنتيجة تمنحه فرصة التأهل لنصف نهائي البطولة التي يأمل في العودة لمنصات التتويج القارية من خلالها بعدما حقق لقبين لدوري الأبطال في وقت سابق.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع انيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.