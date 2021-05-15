شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أنيمبا النيجيرى: راقبنا بيراميدز فى الدورى وحددنا عناصر القوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أوستن أولدابو، لاعب فريق أنيمبا النيجيري، إن مباراة بيراميدز مهمة للغاية وفريقه يأمل في تحقيق نتيجة جيدة تمكنه من تأكيد التأهل في مباراة الإياب بنيجيريا والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.
اللاعب أكد أن فريقه حقق نتيجة طيبة للغاية في نهاية مشوار دور المجموعات ونجح في الظفر بصدارة المجموعة وبالتالي يأمل أن يواصل مسيرته وأن يعود لنيجيريا بنتيجة تمنحه فرصة التأهل لنصف نهائي البطولة التي يأمل في العودة لمنصات التتويج القارية من خلالها بعدما حقق لقبين لدوري الأبطال في وقت سابق.
وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع انيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.