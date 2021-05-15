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مدرب أنيمبا: نعلم مدى قدرات بيراميدز المميزة.. وقادرون على تحقيق المطلوب

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القاهرة - سامية سيد - قال فاتي أوستو المدير الفني لفريق أنيمبا النيجيري، إن فريقه سيواجه بيراميدز باحترام كبير وبالقدر الذي يستحقه الفريق في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدًا مدى القدرات الفنية التي يمتلكها بيراميدز والذي يضم مجموعة متميزة من النجوم في مختلف المراكز وأغلبها من الدوليين أصحاب الخبرات، بجانب كونه فريق وصل للنهائي في النسخة الماضية ويجب التعامل معه باحترام كامل.

 

أضاف المدرب بأن المباراة ستكون غاية في القوة وفريقه وصل إلى القاهرة من أجل تحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب المحدد لها يوم 23 من شهر مايو الجاري مشددا على أنه يعطي كل الاحترام لبيراميدز وسيعمل على تحقيق النتيجة المطلوبة منه لتسهل من مهمة التأهل لنصف النهائي.

 

شدد المدير الفني على أن فريقه يمتلك خبرات هائلة للغاية وكونه أحد أهم الأندية في نيجيريا حيث حقق لقب دوري الأبطال مرتين وكان أول فريق نيجيري يحقق اللقب وابتعد بالفعل عن منصات التتويج لفترة ولكنه سيعمل على العودة القوية من خلال المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية في النسخة الحالية.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل التفاصيل، حيث يتحرك أنيمبا من فندق الإقامة لملعب الدفاع الجوي في الرابعة عصرا، على أن يتحرك بيراميدز في الرابعة وعشر دقائق لملعب اللقاء، كما تقرر منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس .

 

وتقرر أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما سيظهر حارس المرمى باللون الوردي بالكامل، ويرتدي أنيمبا اللون الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس مرماه باللون الأخضر كاملا.

 

تم التأكيد من خلال الحكم الرابع على ضرورة اللعب بدون عنف خاصة وأن اللعب العنيف سيكلف صاحبه الطرد المباشر، بجانب التأكيد على عدم إضاعة الوقت لأن الحكم سيتعامل بصورة حازمة مع هذا الأمر وفقا لتعليمات لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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