شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أنيمبا: نعلم مدى قدرات بيراميدز المميزة.. وقادرون على تحقيق المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاتي أوستو المدير الفني لفريق أنيمبا النيجيري، إن فريقه سيواجه بيراميدز باحترام كبير وبالقدر الذي يستحقه الفريق في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه يعلم جيدًا مدى القدرات الفنية التي يمتلكها بيراميدز والذي يضم مجموعة متميزة من النجوم في مختلف المراكز وأغلبها من الدوليين أصحاب الخبرات، بجانب كونه فريق وصل للنهائي في النسخة الماضية ويجب التعامل معه باحترام كامل.

أضاف المدرب بأن المباراة ستكون غاية في القوة وفريقه وصل إلى القاهرة من أجل تحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب المحدد لها يوم 23 من شهر مايو الجاري مشددا على أنه يعطي كل الاحترام لبيراميدز وسيعمل على تحقيق النتيجة المطلوبة منه لتسهل من مهمة التأهل لنصف النهائي.

شدد المدير الفني على أن فريقه يمتلك خبرات هائلة للغاية وكونه أحد أهم الأندية في نيجيريا حيث حقق لقب دوري الأبطال مرتين وكان أول فريق نيجيري يحقق اللقب وابتعد بالفعل عن منصات التتويج لفترة ولكنه سيعمل على العودة القوية من خلال المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية في النسخة الحالية.