شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفى إصدار قرارات تتعلق بانتخابات الاتحادات والأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء ما أثير مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى حول انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية والمقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة لم تٌصدر أية قرارات أو ضوابط جديدة تتعلق بعقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات في موعدها.

كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى بيان صادر من وزارة الشباب و الرياضة، عن أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القرارات المنظمة لإجراءات وضوابط مواجهة كورونا التي تصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبناء على تقارير رسمية ترفع من وزارة الشباب والرياضة، وبما في ذلك ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية وما تتضمنه من إجراء للانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية الرياضية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على استقرار كل الهيئات الرياضية وتهيئة الأجواء المناسبة لها من خلال التنسيق المستمر مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الهيئات الرياضية في كل التفاصيل والضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة وإجراءات إقامة الجمعيات العمومية وانتخابات الاتحادات والأندية الرياضية من خلال رصد وتتبع والالتزام بكل قرارات وضوابط لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا في مصر.