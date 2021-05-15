تشكيل الأهلي ضد صنداونز.. شريف مهاجمًا وأجايي بين البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة صندوانز الجنوب أفريقي، مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد تشكيل الأهلي تواجد محمد شريف في الخط الهجومي، مع ومعاونة من الثلاثي محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

ويتواجد رامي ربيعة في قلب الدفاع إلى جانب بدر بانون، في وجود أيمن أشرف ومحمد هاني كظهيرين، خلف أليو ديانج وعمرو السولية محوري الإرتكاز الدفاعي.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

البدلاء: علي لطفي، جونيور أجايي، والتر بواليا، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.