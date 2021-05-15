أحمد ياسر ريان يشعل صراع هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سجل أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، هدفا خلال مواجهة فريقه أمام سموحة، ليشعل صراع المنافسة على لقب هداف الدوري.

وبات رصيد أحمد ياسر من الأهداف 11 هدفًا ليتساوى مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

وجاء هدف ريان في الدقيقة 40 بعدما كان فريقه سيراميكا كليوباترا متأخرا بهدف أمام سموحة سجله اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 13، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1.

ووصل بنشرقي للهدف رقم 11 هذا الموسم في مسابقة الدوري بقميص الزمالك، بعدما سجل أمام فريق إنبي، مساء أمس الجمعة، في فوز الفريق الأبيض بنتيجة 3- 1.

ويتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 10 أهداف ويتساوى معه عمر كمال لاعب المصري بنفس رصيد الأهداف.