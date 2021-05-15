وزارة الرياضة تنفي وجود قرارات جديدة بشأن انتخابات الاتحادات والأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفت وزارة الشباب والرياضية ما أثير مؤخراً ببعض وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعى حول انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية والمقرر إجرائها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة خلال بيان أصدرته، اليوم السبت، أنه لا يوجد أية قرارات أو ضوابط جديدة تتعلق بعقد الجمعيات العمومية، مشيرة إلى أن الانتخابات ستجري في موعدها.

وقال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: "الوزارة ملتزمة بتنفيذ القرارات المنظمة لإجراءات وضوابط مواجهة كورونا التي تصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة معالى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "وبناء على تقارير رسمية ترفع من وزارة الشباب والرياضة، وبما في ذلك ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية وما تتضمنه من إجراء للانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية الرياضية.

واختتم أشرف صبحي: "الوزارة حريصة على استقرار كافة الهيئات الرياضية وتهيئة الأجواء المناسبة لها من خلال التنسيق المستمر مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الهيئات الرياضية في كافة التفاصيل والضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة وإجراءات إقامة الجمعيات العمومية وانتخابات الاتحادات والأندية الرياضية من خلال رصد وتتبع والالتزام بكافة قرارات وضوابط لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا في مصر".