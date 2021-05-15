مصدر: مصر تستضيف أمم أفريقيا للشباب ودوري أبطال السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه تقرر اسناد تنظيم بطولة أمم أفريقيا نسخة 2023 للشباب تحت 20 عاماً لمصر.

وشهد اليوم السبت، اجتماعاً للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في رواندا.

وسبق وصرح مصدر لـ"الخليج 365" أنه تقرر منح المغرب حق استضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبنين للكونفيدرالية الأفريقية.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "كاف استقر على منح مصر حق تنظيم أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً والتي ستقام في عام 2023".

وتابع "أيضاً مصر ستقوم بتنظيم أول نسخة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات هذا العام 2021".

ووفقاً لما أعلنه "كاف" في وقت سابق سيتم تنظيم مسابقة دوري أبطال السيدات 2021 خلال فترة أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر من كل عام وفقًا لقرار لجنة CAF التنفيذية.

وتتأهل 7 أندية إلى البطولة النهائية من خلال تصفيات تنظمها اتحادات المناطق بالإضافة إلى النادي البطل من البلد المضيف الذي يحصل على التأهل التلقائي.

وأكمل "تقرر اسناد أمم أفريقيا تحت 17 عاماً نسخة 2023 للجزائر".