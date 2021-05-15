أتالانتا يضمن تأهله لدوري الأبطال بعد تخطيه لجنوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

واصل أتالانتا سجله التهديفي الرائع وفاز على مضيفه جنوى 4-3، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف انتر ميلان المتوج رسميا بلقب المسابقة، وتجمد رصيد جنوى عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحسم أتالانتا المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي وروبن جوسينز في الدقائق التاسعة و26 و44.

وأضاف ماريو باساليتش الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 51 فيما سجل أهداف جنوه كل من إلدور شمورودوف في الدقيقتين 49 و85 وجوران بانديف من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وأصبح فريق أتالانتا ثاني فريق إيطالي يضمن تأهله إلى الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا، بعدما كان إنتر ميلان البطل ضمن تأهله مسبقاً كبطل للمسابقة.