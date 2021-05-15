مصدر لمصراوي: كاف يحدد ملعبي نهائي الأبطال والكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه تم اختيار دولة المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

وكان "كاف" قد قام في وقت سابق بفتح الباب أمام الدول التي ترغب في استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وكذلك نهائي بطولة الكونفيدرالية.

وصرح المصدر لـ"الخليج 365" أن نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية سوف يقام في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وحدد "كاف" في وقت سابق يوم 17 يوليو من عام 2021 موعداً لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحاته إلى أنه تم الاستقرار على كوطونو عاصمة بنين لاستضافة مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 10 يوليو.

وشهد اليوم السبت، اجتماع للجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في رواندا، وتواجد السويسري جياني انفانتينو رئيس "فيفا".

ويتواجد الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويستعد لملاقاة صنداونز الجنوب أفريقي، بينما يتواجد فريق بيراميدز في الكونفيدرالية ويستعد لملاقاة أنيمبا النيجيري.

وفاز الأهلي باللقب على حساب الزمالك، الموسم الماضي، بينما خسر بيراميدز نهائي الكونفيدرالية في المغرب لصالح نهضة بركان.