دوري ابطال افريقيا | مشاهدة فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد والترجي

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب بلوزداد والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 15-5-2021، والتي يستضيفها ملعب 5 جويلية.

انتهي الشوط الاول بتقدم شباب بلوزداد الجزائري فى نتيجة المباراة بهدف نظيف، جاء الهدف عند الدقيقة 35 بواسطة اللاعب “زكريا دراوي” بعد ان حول عرضية نموذجية من زميله “حسين سالمي” الى شباك الترجي التونسي.

ويسعى الترجي التونسي إلى لقب خامس في دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه سيكون أمام مسار شاق نحو النهائي، إذ ينبغي أن يتخطى بلوزداد ثم سيواجه الفائز بين الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب افريقي.

على الجانب الآخر يدخل شباب بلوزداد الجزائري مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز إذ قدم عروضا قوية في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، إلا أن المستوى يبدو متراجعاً محلياً ولا سيما ان الفريق خرج من مسابقة الكأس، بمفاجأة على يد مقرة المتواضع نسبياً.