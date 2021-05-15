بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 15-5-2021.

يستضيف حامل اللقب الاهلي المصري نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الاهلي We السلام، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي (8) دوري ابطال افريقيا.

وسيسعى النادي الاهلي إلى تحقيق الفوز على صن داونز الليلة بنتيجة مُريحة، قبل المواجهة الصعبة في الإياب، المقرر إقامتها يوم السبت 22 مايو الجاري على ملعب “لوكاس ماستربيسز موريبي” بمدينة بريتوريا.

في المقابل، يتطلع صن داونز إلى تحقيق الفوز الأول له على النادي الاهلي في الأراضي المصرية، ورد اعتباره بعدما أقصاه المارد الأحمر من المسابقة في الموسم الماضي من نفس الدور.

وبشكلٍ عام التقى الاهلي وصن داونز في 8 مواجهات في دوري ابطال افريقيا، فاز المارد الأحمر في 4 مناسبات، مقابل فوز وحيد لصالح الفريق الأصفر، بينما سيطر التعادل على 3 مباريات.

وتأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدفًا كأقوى خط هجوم، واهتزت شباكه 6 مرات.

بينما صعد صن داونز على رأس المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، انتصر في 4 مباريات، وتعادل في مناسبة واحدة، وخسر مثلها، وأحرز 10 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف.

وتنقل مباراة الاهلي وصن داونز على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تذاع على قناة بين سبورت كونيكت.

ويدير مواجهة الاهلي وصن داونز، الحكم السنغالي “ماجيتي نداي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.