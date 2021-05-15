بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم السبت 15-5-2021.
يحل فريق الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على ضمك في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، ضمن الجولة 27 في الدوري السعودي، وعينه تحقيق الفوز من أجل خطف مركز الوصافة.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “الشباب” الذي خسر أمام الاتفاق لحساب الجولة الحالية، ويفصله 6 نقاط عن المتصدر “الهلال” المتعادل مع الباطن.
ولم يعرف نادي الاتحاد طعم الخسارة في آخر 6 مباريات في الدوري السعودي، فاز في 4، وتعادل في مباراتين، آخرها في الجولة الماضية أمام “الباطن”.
في المقابل، يدخل نادي ضمك المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، وذلك من أجل استغلال تعثر الباطن، للخروج من منطقة الهبوط، قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة في صراع البقاء، والتي ستجمعهما في الجولة بعد القادمة.
ويتواجد نادي ضمك في المركز 14 وفي جعبته 28 نقطة، ويفصله نقطتين عن منطقة الأمان -المركز 13-، التي يتواجد فيها الباطن برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المركز 12 و11.
وتنقل مباراة الاتحاد وضمك على قناة الرياضية السعودية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.
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