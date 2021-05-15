بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 15-5-2021.

من المقرر أن يصبح تشيلسي وليستر سيتي الثنائي المختلف رقم 117 في النهائي رقم 140 لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، الذي سيقام على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

وتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي، بعد الفوز عليه في نصف النهائي بهدفٍ دون رد سجله النجم الدولي المغربي “حكيم زياش”.

ويعتبر مدرب تشيلسي “توماس توخيل” أول مدرب ألماني يقود فريقًا في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، وسيتطلع إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائن البلوز منذ موسم 2017/2018، والتاسع في تاريخ النادي.

في المقابل، صعد ليستر سيتي إلى النهائي بفوزه على “ساوثامبتون”، بهدفٍ دون رد سجله النيجيري “كيليتشي إيهياناتشو”، وهي نفس نتيجة مباراة الطرف الثاني، ومن المفارقات العجيبة، أن الهدف جاء في نفس توقيت هدف حكيم زياش في الدقيقة (55).

ولم يسبق لفريق ليستر سيتي تحقيق لقب كأس الاتحاد الانجليزي من قبل، حيث تأهل إلى المباراة النهائية في 4 مناسبات سابقة، خسر جميعها.

وسيبحث المدرب بريندان رودجرز عن صناعة التاريخ رفقة ليستر سيتي، كونه سيصبح أول مدرب منذ السير أليكس فيرجسون يفوز بكأس اسكتلندا وكأس إنجلترا.

وتنقل مباراة تشيلسي وليستر سيتي، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تذاع على قناة بي بي سي المفتوحة على القمر الصناعي Astra 2A/2B/2D.

ويدير مواجهة تشيلسي وليستر سيتي، الحكم الانجليزي الشاب “مايكل أوليفير”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية.