صفقات برشلونة | مهاجم سوسيداد مُرشح لخلافة برايثوايت

أبدت إدارة برشلونة اهتمامًا فعليًا بشراء هداف نادي ريال سوسيداد “ألكسندر إيزاك” في الميركاتو الصيفي 2021 لتعزيز خط هجوم الفريق المتأثر برحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، وضعف تفاهم المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت مع ميسي وجريزمان.

وحدث اتصال بين برشلونة وريال سوسيداد خلال الأسبوع الماضي من أجل المهاجم الدولي السويدي أليكسندر إيزاك، بحسب ما أكده الصحفي الموثوق في صحيفة ماركا الإسبانية “لويس روخو”.

ولفت أليكسندر إيزاك الأنظار بتسديداته القوية وسرعته العالية منذ اليوم الأول له رفقة ريال سوسيداد، بعدما انضم من نادي بوروسيا دورتموند الألماني عام 2019.

وسجل اللاعب صاحب الـ 21 عامًا 7 أهداف في كأس ملك إسبانيا موسم 2020/2019 ليقود فريقه للتتويج بلقب البطولة على حساب أثلتيك بلباو.

وواصل إيزاك – ذو الأصل الإريتري – تألقه الكبير مع ريال سوسيداد خلال الموسم الحالي بتسجيل 14 هدفًا في 32 مباراة بمنافسات الدوري الاسباني، من بينهم هاتريك في شباك ديبورتيفو آلافيس بالجولة 24.

وهز اللاعب الأسبق لنادي فيليم الهولندي، شباك أندية قمة الدوري الإسباني هذا الموسم أمثال فالنسيا وفياريال وريال بيتيس وإشبيلية، كما استطاع تسجيل هدفًا في مرمى برشلونة الموسم الماضي بالجولة 17 من الليجا، بالاضافة إلى ثنائية في مرمى ريال مدريد بربع نهائي كأس الملك على ملعب سانتياجو برنابيو وانتهى اللقاء بفوز سوسيداد 4/3.

وينتهي عقد إيزاك مع ريال سوسيداد في يونيو 2024، بالتالي فإن سعر صاحب الـ 192 سم، لن يقل في الميركاتو الصيفي 2021 عن 40 مليون يورو.