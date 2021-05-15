الامارات | الوحدة يعود من الفجيرة بفوز كبير ويصعد إلى المركز السابع

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعود من الفجيرة بفوز كبير ويصعد إلى المركز السابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الوحدة على الفجيرة (4-1) في المباراة المؤجلة من الجولة 24 لدوري الخليج العربي، التي اقيمت اليوم السبت في ملعب الفجيرة، ليصعد الوحدة الى المركز السابع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 40 نقطة، فيما لم يتغير موقف الفجيرة الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

ونجح الدولي اسماعيل مطر من صناعة هدفين من اهداف العنابي في المباراة.

افتتح الوحدة تسجيل الاهداف في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب خليل ابراهيم مستفيدا من خطأ دفاعي للاعب الحزائري رشيد ايت عثمان.

وسجل الهدف الثاني البرازيلي جيانلوكا مينز في الدقيقة 14 مستفيدا من كرة ارتدت من حارس المرمى حمد عبد الله، وألغى حكم المباراة احمد حسن حمادي هدفا للوحدة سجله السلوفيني ماتافاز بعد الرجوع لتقنية الفيديو ، قبل ان يعود ماتافاز ليسجل الهدف الثالث من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41.



وفي مطلع الشوط الثاني سجل ماتافاز الهدف الرابع مستفيدا من خطأ دفاعي اخر للاعب ابراهيم المنصوري 48، وسجل الفجيرة هدفه عن طريق علي عيد (59).

وتم طرد لاعب الفجيرة بلال يوسف بالبطاقة الحمراء 90 لتنتهي المباراة ويسدل الستار على الموسم الحالي الذي توج الجزيرة بطلا له.



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