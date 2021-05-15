شكرا لقرائتكم خبر عن زياش أساسياً في تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيخوض مواجهة ليستر سيتي، بعد قليل، في إطار المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.
ودفع توخيل بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: أزبيليكويتا، روديجر، تياجو سيلفا، جيمس.
خط الوسط:كانتي، جورجينيو، ألونسو.
خط الهجوم: مونت، زياش، فيرنر.
وفي المقابل سيخوض المدرب رودجرز لقاء النهائي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: شمايكل.
خط الدفاع: سوينشو، إيفانز، فوفانا، توماس، نديدي.
خط الوسط: تيليمانس، كاستاني، بيريز.
خط الهجوم: إيهاناتشو، فاردي.