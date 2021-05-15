شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار مصر لإستضافة بطولة أفريقيا للشباب 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدمعن إقامة بطولة أمم أفريقيا للشباب 2023 في مصر ولك خلال اجتماه المنقعد اليوم في دولة رواندا.

وشهد اليوم السبت، اجتماع مطول للمكتب التنفيذي للكاف في مدينة كيجالي من أجل مناقشة عدة ملفات يأتي في مقدمتها ملعب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وبطولة الأمم للشباب.

وكان من المقرر أن يظهر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الاجتماع، ولكن تم إلغاءه بشكلب مفاجيء.

يذكر أن القاهرة دائما ما تكون في الموعد عند استضافة الفاعليات الكروية الأفريقية وهو ما ظهر في نجاح كأس الأمم الأفريقية 2019 ونهائي الشامبيوزليج الأفريقي في العام الماضي.