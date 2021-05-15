شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي ويوفنتوس| رونالدو يقود تشكيل بيرلو في لقاء الفرصة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة اإنتر ميلان بعد قليل، في إطار مباريات الجولة ال37 من الدوري الإيطالي.

ويسعى لاعبي يوفنتوس إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الحفاظ على حظوظهم في الحصول على مركز مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أرووبا.

وسيدخل أصحاب الأرض مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - دي ليخت - كيليني - ساندرو - كوادرادو.

خط الوسط: بنتانكور - رابيو - كييزا

خط الهجوم: كولوسيفسكي - رونالدو.

في المقابل أعلن الإيطالي كونتي أن فريقه إنتر ميلان سيخوض مواجهة يوفنتوس بكل جدية وبالقوام الأساسي رغم حسمه اللقب من أجل الحفاظ على التنافس في الكالتشو، وسيبدأ لقاء الديربي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني - حكيمي.

خط الوسط: باريلا - بروزوفيتش - إريكسن.

خط الهجوم: بيريسيتش - لاوتارو - لوكاكو.