شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المنتخب الأولمبي يستدعي مصطفى محمد ومرموش لمعسكر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني، شوقي غريب، استدعاءً رسميًا لكل من مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش لاعب سانت بولي الألماني، للتواجد في معسكر المنتخب شهر يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، والمقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة تضم كلاً من الأرجنتين وإسبانيا واستراليا.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، شوقي غريب أرسل استدعاء لمصطفى محمد ومرموش للتواجد في معسكر المنتخب المقبل في شهر يونيو.

ومن المقرر أن يستعد المنتخب خلال تلك الفترة قبل الإعلان عن القائمة النهائية للأولمبياد يوم 30 يونيو.