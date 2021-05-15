شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى دورى الابطال الافريقي فى المغرب.. وينين تحضتن اللقاء الختامى للكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، اليوم السبت، إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، يوم 17 يوليوالمقبل.

وحدد المكتب التنفيذي للكاف، باجتماعه اليوم في كيجالي برواندا، ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.