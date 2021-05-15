شكرا لقرائتكم خبر عن تقاير سعودية: الاهلي يستعيد حارسه امام الهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ت تقارير سعودية ، أن محمد العويس حارس مرمى الأهلي السعودي، سيعود للتشكيل الأساسي خلال مواجهة الهلال، الأربعاء المقبل، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).



وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن الفحوصات الطبية التي ظهرت نتائجها أمس الجمعة، أظهرت سلامة مفصل اليد الذي كان يعاني العويس من إصابة به خلال الأيام الماضية.



وأشارت إلى أنه يتبقى فقط زوال الآلام من المفصل حتى يعود العويس للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري،وينتظر أن يتعافى الحارس من الآلام قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال، وسيشارك في تدريبات فريقه الأسبوع الجاري تحضيرا لقمة الجولة المقبلة،ويحتل الأهلي المركز الثامن في الدوري برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر الهلال بـ52 نقطة.