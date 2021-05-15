شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يقسو على بيرنلي في الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بفضل أهداف من ماتيوش كليتش وجاك هاريسون ورودريجو (هدفين) سحق ليدز يونايتد مضيفه بيرنلي 4-صفر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح البولندي الدولي كليتش التهديف في الدقيقة 44 منهياً بنجاح هجمة للضيوف. وضاعف هاريسون تقدم الضيوف بعد مرور ساعة من عمر اللقاء بعد ركلة ركنية.

وبعد ذلك هيأ هاريسون الهدف الثالث لفريقه للبديل رودريجو الذي سدد في شباك أصحاب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 77.

وأسفر التعاون بين اللاعبين مرة أخرى بعد ذلك بثلاث دقائق عن الهدف الرابع لليدز بتوقيع رودريجو الذي أتيحت له فرص أخرى للتهديف أيضاً عندما سيطر فريقه كثيراً على المباراة في الشوط الثاني.

وضمن الفريقان البقاء في الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد صاحب المركز العاشر إلى 53 نقطة بفارق نقطتين خلف أرسنال التاسع بينما ظل بيرنلي في المركز 15 برصيد 39 نقطة قبل آخر جولتين من الموسم.