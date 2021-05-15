شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب البيبسبول رودريجيز يتفق لشراء فريق «تيمبروولفز» للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصّل أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للبيسبول سابقا أليكس رودريجيز ورجل الأعمال مارك لور إلى اتفاق لشراء مينيسوتا تيمبروولفز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، بحسب ما أعلن الفريق الجمعة.

ويتضمّن الاتفاق الذي يحتاج لمصادقة رابطة الدوري، أيضاً شراء فريق السيدات مينيسوتا لينكس.

وقال تيمبروولفز في بيان: توصل جلن تايلور إلى اتفاق مع مارك لور وأليكس رودريجيز فيما يتعلق بمستقبل وملكية تيمبروولفز ولينكس.

وستمنح الصفقة البالغة قيمتها بحسب تقارير 1,5 مليار دولار، 50% من حصة النادي الذي يملكه تايلور منذ 1995، لكل من رودريجيز ولور.

رودريجيز (45 عاماً) الذي حاول سابقاً شراء نادي نيويورك ميتس، أوقِف كامل موسم 2014 لانتهاكه قواعد المنشطات في الدوري. أقرّ في 2014 بتعاطي مواد محظورة من عيادة بيوجينيسيس بعد أن نفى ذلك علناً. تلقى بداية عقوبة إيقاف غير مسبوقة لـ211 مباراة، تم تخفيضها لاحقاً إلى 162 مباراة، ثم اعتزل بعد نهاية موسم 2016.

وفشل مينيسوتا (22 فوزاً و48 خسارة) في التأهل هذا الموسم إلى الأدوار الإقصائية من الدوري، محتلاً المركز 13 من أصل 15 نادياً في المنطقة الغربية.

بلغ النادي الذي تأسس عام 1989، البلاي أوف مرة يتيمة منذ 2004، بخسارته أمام هيوستن روكتس في الدور الأول عام 2018.

ويعود فوزاه الوحيدان في البلاي أوف إلى موسم 2004، عندما بلغ نهائي المنطقة الغربية حيث خسر أمام لوس أنجلوس ليكرز.