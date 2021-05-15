شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع سيراميكا 1/1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا وسموحة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ملعب السويس.

وأحرز رجب نبيل مدافع فريق سموحة في الدقيقة 13 هدف التقدم لفريقه عندما استغل ضربة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن ليقابلها رجب نبيل برأسه قوية في شباك عامر عامر حارس سيراميكا، بينما جاء هدف التعادل لسيراميكا عن طريق أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق في الدقيقة 40 عقب الانفراد بالحارس الهانى سليمان.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى: في حراسة المرمى.. الهانى سليمان

في خط الدفاع.. شريف رضا، رجب نبيل، محمود البدرى، أطهر الطاهر

في خط الوسط.. محمد نادى، محمود عبد الحليم، محمد كناريا

في الهجوم.. أحمد عبد القادر، مصطفى فتحى، عبد الكريم الوادى

بينما جاء تشكيل سيراميكا بقيادة ضياء السيد كالتالى :

في حراسة المرمى .. عامر عامر

في خط الدفاع .. رجب بكار ، خالد صبحى ، عبدالله محمود ، أحمد محسن

في خط الوسط .. محمد تونى ، صالح جمعة ، كوامى بونسو ، ميدو جابر

في الهجوم .. شريف دابو ، أحمد ياسر ريان

يحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً.