شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل أجاى مع المارد الأحمر قبل العودة لقائمة الأهلى أمام صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النيجيرى جونيور أجاى، لاعب النادى الأهلى، للظهور مجددا مع المارد الأحمر في المواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، المحدد لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد غياب .

وبالرغم من عودة أجاى للقائمة إلا أن الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، نصح الجهاز الفنى بقيادو بيتسو موسيماني بعدم الدفع بالنيجيرى جونيور أجاى أساسياً فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى.

وأكد الجهاز الطبى لنظيره الفنى فى الأهلي أن أجاى شارك فى تدريبات الفريق الأخيرة وتحديداً لمدة ثلاث مرات تقريباً، ولكن من الأفضل الصبر عليه فى مسألة المشاركة أساسياً.

ويرى الجهاز الطبى أنه من الأفضل الإبقاء على اللاعب النيجيرى على دكة الإحتياطي، على أن يكون أحد خيارات الجهاز الفنى حسب مجريات المباراة، خاصة أن اللاعب عائد للفريق بعد فترة غياب طويلة للإصابة فى العضلة الخلفية.

جونيور أجاى شارك مع النادى الأهلى فى 149 مباراة، سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 28 آخرين، ليشكل أحد أهم العناصر الهجومية للفريق الأحمر ويصبح ركيزة أساسية فى تشكيل المارد الأحمر.

ويعد أجاى بمثابة الحل السحرى لمدربى القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى الفريق، فهو يجيد اللعب كصانع ألعاب فى الجناح الأيسر ويمكن الاعتماد عليه فى مركز المهاجم الصريح.

ورغم عدم ثبات مركزه فى الكثير من المباريات تألق النيجيرى، واستطاع أن يسجل للفريق الأحمر هدفين ويصنع هدف أخر خلال مشاركته فى 9 مباريات فى الموسم الجاري، حيث أثرت الإصابة على غيابه عن الكثير من اللقاءات.

القيمة التسويقية لجونيور أجايى تقدر بحوالى مليون ونصف يورو، حيث استطاع صاحب الـ 24 عاماً أن يحصد 4 ألقاب ببطولة الدورى العام مع الأهلى، ولقب كأس مصر مرتين ولقبين كأس السوبر المصري، ودورى أبطال أفريقيا بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.