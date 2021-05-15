شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يستأنف تدريبات غزل المحلة استعدادا لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة استئناف تدريبات الفريق عقب العودة من الإسكندرية أمس والخساراة أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذى أقيم بينهما أمس باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

ويسعى خالد عيد لتصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبى فريق غزل المحلة قبل مواجهة الجونة يوم الخميس المقبل، حيث خسر الفريق مباراتين أمام طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى.

ويستضيف فريق الجونة نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة يوم الخميس المقبل.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.