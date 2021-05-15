شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وأنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأنيميا فى إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل أنيمبا ضيفا فى السادسة مساء الأحد على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي فى إطار ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل، حيث يتحرك أنيمبا من فندق الإقامة لملعب الدفاع الجوي في الرابعة عصرا، على أن يتحرك بيراميدز في الرابعة وعشر دقائق لملعب اللقاء، كما تقرر منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتقرر أن يرتدى بيراميدز الزى الأسود الكامل، فيما سيظهر حارس المرمى باللون الوردي بالكامل، ويرتدي أنيمبا اللون الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس مرماه باللون الأخضر كاملا.

وتم التأكيد من خلال الحكم الرابع على ضرورة اللعب بدون عنف، خاصة أن اللعب العنيف سيكلف صاحبه الطرد المباشر، بجانب التأكيد على عدم إضاعة الوقت لأن الحكم سيتعامل بصورة حازمة مع هذا الأمر وفقا لتعليمات لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري، أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال، وعاطف شادي المنسق الإعلامي لفريق الكرة.