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الامارات | محمد صلاح يدخل على خط انتقال مبابي إلى ريال مدريد

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "ESPN"، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان، في الحصول على خدمات الدولي المصري ومهاجم الإنجليزي محمد صلاح، ووضعه كهدف رئيس في حال انتقال مهاجم النادي الباريسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الشبكة إن: "نادي العاصمة الفرنسية ينظر إلى النجم المصري صلاح، كخطة بديلة، في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة النادي رداً من مبابي حول ما إذا كان سيقبل عرض تمديد عقده إلى ما بعد 2022".

وأوضحت ان: "ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لديه قائمة من البدائل المحتمة لرحيل مبابي، يتقدمهم مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح".

وأضافت: "تأمل إدارة النادي الباريسي أن يكون صلاح منفتحاً على فصل جديد في مسيرته، خاصةً في حال فشل ليفربول في انهاء في مركز غير مؤهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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