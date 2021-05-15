شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى طوكيو 2021.. مشوار الشقيقتان ياسمينا وهايدي من الدورات الرمضانية للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحقيق الأحلام لا يأتي صدفة بل يحتاج للكثير من الجهد والتضحية.. واختيار الشقيقتين ياسمينا وهايدي السعيد كأول محكمتين من القارة السمراء للتحكيم بدورة الألعاب الأولمبية لم يكن سهلاً على الإطلاق

إذ مررت الشقيقتان برحلة طويلة مع كرة اليد بدأت من عمر الست سنوات حتى الان، واستطاعتا الشقيقتان كتابة اسميهما بأحرف من نور في تاريخ تحكيم كرة اليد المصري والدولي.

لفتتا الشقيقتان الأنظار مؤخرًا في المباراة النهائية لحسم لقب الدوري المصري لكرة اليد بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، إذ استطاعا تحكيم المباراة بجدارة وجدية أشاد بها الجميع.

» المصري اليوم ألتقت الشقيتان وأجرت حوار مع أصغر محكمتين مصريتين في كرة اليد لرصد المحطات الهامة في حياتهما.

قالت ياسمينا: »بدأنا ممارسة كرة اليد في سن 6 سنوات في نادي الطيران ثم انتقلنا لنادي الزهور ثم الشمس قبل الانضمام للمنتخب الوطني للسيدات»

وأضافت صاحبة الـ26 عام: »بدأنا المشوار التحكيمي في عام 2012 في الدوري المصري وانتقنا من كوننا لاعبات كرة يد إلى محكمات»

وتابعت: »بدأنا بتحكيم مباريات صغيرة بالدورات الرمضانية أولا، قبل أن نحكم المباراة الأولى لنا سويًا بين نادي النصر ونادي مدينة نصر، وكانت مباراة مليئة بالتوتر والأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة انذاك»

ولم يمضي وقتًا طويلاً حتى حصلت الشقيقتان ياسمينا وهايدي على شارة التحكيم الدولي ليحققا حلم قضاة الملاعب في المحافل الدولية.

وأكملت هايدي»:استطعنا اجتياز امتحان الحكام القاري في توجو عام 2014، ليتم ترشيحنا بعدها لتحكيم بطولة إفريقيا للناشئات في كينيا وكذلك دورة الألعاب الإفريقية في الكونغو عام 2015، قبل أن نلتحق بدورة الحكام الدوليين في المغرب أواخر 2015 وبعدها حصلنا على الشارة الدولية عام 2017»

وتابعت صاحبة الـ24 عام»:«ثم شاركنا في تحكيم مباراة السوبر الإفريقي للسيدات عام 2018، وتصفيات السنغال المؤهلة للأولمبياد عام 2019، وكذلك بطولة العالم للسيدات في بولندا لنفس العام»

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وعن الصعوبات التي واجهتها الشقيقتان قالت هايدي:»الانتقال من ممارسة كرة اليد وخوض البطولات إلى التحكيم كان من أكبر الصعوبات التي واجهتنا، بالإضافة إلى صعوبة التوفيق ما بين الدراسة والرياضة والالتزام طوال الوقت بالتدريبات والدورات التحكيمية»

وتابعت: »الحمدلله أنهيت دراستي بالأكاديمية البحرية للإعلام، وأنهت ياسمينا دراستها بكلية الصيدلة، والأسرة كانت مصدر دعم كبير لنا، بالأخص والدتي التي طالما شجعتنا على ممارسة كرة اليد مرورًا بخبرات السفر والانتقال إلى التحكيم بدلا من الممارسة»

أما عن مباراة الأهلي والزمالك قالت ياسمينا: »تم إبلاغنا بتحكيم المباراة من قبل كابتن تامر فكري، رئيس حكام الاتحاد المصري لكرة اليد، وكنا في حالة توتر قليلا لأننا نعلم جيدًا أنها مباراة صعبة وحاسمة، ولم نكن نريد تلقي أي نوع من الانتقادات بسبب كوننا فتاتين تديران المباراة النهائية لدوري الرجال بين أكبر فريقين في مصر».

وتابعت :»بعد المباراة تلقينا العديد من الكلمات الإيجابية عن أدائنا وقتها، وكذلك تلقينا الخبر بتأهلنا إلى التحكيم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، لنصبح أول محكمتين من قارة إفريقيا تتأهلان للتحكيم بدورة الألعاب الأوليمبية في كرة اليد».

واختتمت: »الأولمبياد هي أكبر محفل رياضي في العالم، بالطبع حلم كل رياضي المشاركة فيه، وأنا سعيدة للتأهل وتمثيل التحكيم المصري في المحافل الدولية».