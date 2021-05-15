شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والمغرب يقربان قرار الكاف بشأن مكان نهائى دورى الأبطال الافريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب اتحاد الكرة المغربي وخصوصا جماهير نادي الوداد البيضاوي، قرارا حاسما عن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، بشأن مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، على هامش الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الرواندية كيجالي.

ويأمل المغرب في الظفر بشرف استضافة نهائي دوري الأبطال للنسخة الحالية، بعدما استضاف الموسم المنصرم على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، نهائي الكونفيدرالية، الذي توج خلاله نادي نهضة بركان أمام بيراميدز المصري.

ورشح المغرب هذه المرة ملعب محمد الخامس وينافسه بحسب مصادر بالكاف ملعب ستاد القاهرة، بعد تضاؤل فرص جنوب إفريقيا، بسبب فيروس كورونا المنتشر بحدة في بلاد "البافانا بافانا".

كما يراهن المغرب فى الحصول على ثقة الكاف، بسبب استضافة ستاد القاهرة نهائي النسخة الماضية، الذي جمع بين الأهلي والزمالك.

ويأمل أنصار الوداد أن يظفر ملعب محمد الخامس بهذا الشرف، مع بلوغ ناديهم النهائي، ومعه رفع فرصه في التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائنه منذ 4 سنوات