شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة الاهلى من جنوب افريقيا الى قطر لخوض السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو النادي الأهلي على السفر لقطر، من أجل خوض السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان، عقب لقاء صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر بقاء الاهلى فى جنوب افريقيا بعد استبعاد فكرة العودة الى القاهرة، عقب لقاء صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، المقرر 22 مايو الجاري، لكن ستتوجه البعثة مباشرة إلى قطر، تفاديا لإجهاد السفر والاستعداد مبكرا للسوبر.

ويلتقي الأهلي مع فريق نهضة بركان على لقب السوبر الإفريقي بقطر، يوم 28 مايو الجاري بقطر، ويترأس محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، البعثة الحمراء في جنوب إفريقيا وقطر.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم مع صن داونز في ذهاب ربع النهائي، فيما سيسافر الفريق الأحمر إلى جنوب إفريقيا لخوض الإياب مساء الإثنين، بعد تعديل الموعد، حيث كان مقررا السفر فجر الإثنين.