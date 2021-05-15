شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة العاشرة لبعثة سلة الزمالك في رواندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لمسحة pcr جديدة اليوم استعدادا لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL)، المقررةإقامتها في رواندا وهي( المسحة العاشرة ) وجاءت سلبية لكل البعثة .

كما كان هناك اجتماع للجنة العليا المنظمة للبطولة وفي حضور اللجنة الرئيسية لـNBA مع كل رؤساء البعثات والمديرين الفنيين لـ١٢ فريقاحيث حضر عن الزمالك طارق السعيد رئيس البعثة واوجستي بوش المدير الفني لسلة الابيض من الساعة ١١ حتي الساعة الواحدة ظهرا.

وقد تم شرح كل التفاصيل الصغيرة بالبطولة من القوانين التي ستطبق من التحكيم وطرق جلوس الفرق والازياء لكل فريق وتحدث لجانالتسويق وغيرهم لتوضيح كل النقاط الدقيقة حتي تكون البطولة في افضل رونق لها.

ومن ناحية المباراة الودية لسلة الزمالك مع الفريق الانجولي ( بترو دي لواندا ) والذي يقع بالمجموعة الثانية واحد المرشحين للبطولة فستكونالساعة الخامسة والنصف الي السابعة والنصف غدا في ملعب صالة الرئيسيّة للبطولة بقاعة ” كيجالي ارينا “.

وسيسمح بالحضور الجماهيري لمباريات البطولة الافريقية وبحد اقصي ١٥٠٠ فرد وبشرط اجتياز اختبار الكورونا واسعار التذاكر تتراوحما بين ٥ و ٧ دولارات وتم اعطاء كل الفرق ١٠ تذاكر مجانية لكل مباراة.