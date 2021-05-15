شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأنيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأنيميا في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل أنيمبا ضيفا في السادسة من مساء الأحد على نظيره نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل، حيث يتحرك أنيمبا من فندق الإقامة لملعب الدفاع الجوي في الرابعة عصرا، على أن يتحرك بيراميدز في الرابعة وعشر دقائق لملعب اللقاء، كما تقرر منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل فيما سيظهر حارس المرمى باللون الوردي بالكامل، ويرتدي أنيمبا اللون الأبيض الكامل، فيما سيظهر حارس مرماه باللون الأخضر كاملا.

تم التأكيد من خلال الحكم الرابع على ضرورة اللعب بدون عنف خاصة أن اللعب العنيف سيكلف صاحبه الطرد المباشر، بجانب التأكيد على عدم إضاعة الوقت لأن الحكم سيتعامل بصورة حازمة مع هذا الأمر وفقا لتعليمات لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري، أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال، وعاطف شادي المنسق الإعلامي لفريق الكرة.