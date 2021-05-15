شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفي تأجيل انتخابات الزمالك والأندية والاتحادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت وزارة الشباب والرياضة وجود أي قرارات أو ضوابط جديدة تتعلق بعقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات في موعدها وذلك في ضوء ما أثير مؤخراً ببعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى حول انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية والمقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة وخصوصًا انتخابات نادي الزمالك بعد استبعاد مجلسه المنتخب.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القرارات المنظمة لإجراءات وضوابط مواجهة كورونا التي تصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبناء على تقارير رسمية ترفع من وزارة الشباب والرياضة، وبما في ذلك ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية وما تتضمنه من إجراء للانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية الرياضية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على استقرار كافة الهيئات الرياضية وتهيئة الأجواء المناسبة لها من خلال التنسيق المستمر مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الهيئات الرياضية في كافة التفاصيل والضوابط والإجراءات الخاصة بإقامة وإجراءات إقامة الجمعيات العمومية وانتخابات الاتحادات والأندية الرياضية من خلال رصد وتتبع والالتزام بكافة قرارات وضوابط لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا في مصر.