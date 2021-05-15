شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسوق والتر بواليا في الإمارات والسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت إدارة التسويق بالنادي الاهلي بقيادة أمير توفيق تسويق والتر واليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالدوري الإماراتي والسعودي تمهيدا للاستغناء عنه بنهاية الموسم الحالي في ظل عدم قناعة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بمستوى اللاعب ومنحه أكثر من فرصة مع فريقه سواء في مباريات الدوري أو دوري الأبطال دون جدوى.

ورفض موسيماني محاولات اللاعب من أجل منحه فرصة جديدة للمشاركة في المباريات دون جدوى، كان الأهلي قد تعاقد مع «بواليا» في يناير الماضي قادما من نادي الجونة بعد تألقه مع فريقه في الفترة الماضية.