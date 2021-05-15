شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب التعاقد مع رأس حربة ويبدي عدم قناعته بـ «مروان والجزيري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك سرعة البحث عن رأس حربة سوبر وتدعيم صفوف الفريق به بداية من الموسم الجديد.

وأبدى كارتيرون لمسؤولي نادي الزمالك عدم قناعته بقدرة الثنائي مروان حمدي، وسيف الدين الجزيري لأن يكونوا رأسي حربة نادي الزمالك.

وينتظر ان يبدأ كارتيرون في مراقبة عدد من اللاعبين الأفارقة من أجل ترشيحهم لإدارة الزمالك للبدء التفاوض معهم وضم أيهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

ومنح كارتيرون لاعبي الزمالك إجازة 72 ساعة عقب الفوز الذي حققوه على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري.