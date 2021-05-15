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صن داونز يحفز لاعبيه بالمكافآت في حالة الفوز على الأهلي في القاهرة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت إدارة نادي صن داونز الجنوب الافريقي مكافآة خاصة للاعبي الفريق وجهازهم الفني في حال تحقيقهم الفوز على الأهلي في القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز عند التاسعة مساءً في ذهاب دور الثمانية لدور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الافريقي والتي ستجري على استاد السلام.

ويسعى مسؤولو صن داونز لتحفيز لاعبيهم بمكافآت خارج اللائحة لتشجعيهم على تحقيق الفوز على الأهلي في القاهرة وتسهيل مهمتهم في مباراة العودة في جنوب افريقيا الموسم المقبل.

وأنهي فريق صن داونز استعداداته للمواجهة من خلال المران الرئيسي الذي أداه عند الثامنة والنصف مساء «الجمعة»، والذي جرى على ملعب استاد السلام الذي سيستضيف المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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